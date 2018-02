Kaarten voor bijeenkomst over euthanasie in no-time uitverkocht

Ontdek de Middeleeuwen: Vechten en feesten in Museon

Het Museon staat op 17 en 18 februari in het teken van het Middeleeuwse themafeest ‘Vechten en feesten’. De extra activiteit wordt georganiseerd bij de tentoonstelling ‘Ridders en Kastelen, een nieuwe kijk op de Middeleeuwen’.

Een greep uit wat er te doen is: In de proeverijen ontdek je hoe het voedsel en het bier smaakte in de Middeleeuwen. Bekijk een zwaardvechtdemo of doe mee aan een workshop zwaardvechten. Theatergezelschap Mar&Co speelt de familievoorstelling ‘Ridder Ruben en de Verdwenen Zon’. Ook zijn er meet & greets met een minstreel, ridder en jonkvrouw.

In de expositie ‘Ridders en Kastelen’ worden vooroordelen over de Middeleeuwen weggenomen. Deze periode, van 500 tot ongeveer 1.500 na Christus, wordt vaak afgeschilderd als een donker, somber tijdperk. Maar dat is niet terecht. In de Middeleeuwen vonden innovaties plaats op allerlei terreinen, van techniek tot politiek, waarvan we tot op de dag van vandaag de effecten merken. De expositie is te zien tot en met 2 september.

Grote foto: Den Haag Marketing