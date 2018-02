Sportverslaggever Kees te Gussinklo van Den Haag FM onverwachts overleden

Kees te Gussinklo, al decennia lang medewerker van het radioprogramma Sportsignaal op Den Haag FM, is deze week onverwachts overleden. Kees is 64 jaar geworden.

Kees werkte al ruim 25 jaar bij Sportsignaal, als verslaggever en de laatste jaren ook als lid van de programmacommissie. Kees was verantwoordelijk voor de inhoud van de uitzendingen en coördineerde de inzet van de verslaggevers. Ook zette hij zich in voor de opleiding van nieuwe medewerkers.

Naast zijn vrijwilligerswerk bij Den Haag FM en zijn reguliere baan bij welzijnsorganisatie Zebra was Kees als vrijwilliger ook betrokken bij Haaglanden Voetbal, waar hij regelmatig als sportcommentator meewerkte aan televisie-uitzendingen. Verder was Kees als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging RAS waar hij regelmatig achter de bar stond.

“Ontzettend gemis”

Bij Den Haag FM is door de medewerkers met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van hun collega. “Iedereen is enorm van slag”, zegt stationmanager Gerard van den IJssel. “Kees was een gezichtsbepalende medewerker van de omroep. Het is een ontzettend gemis dat hij er nu niet meer is. Zijn kennis van de Haagse voetbalwereld was enorm. Zijn overlijden zorgt voor een enorm gat, dat door anderen moeilijk gevuld kan worden.”