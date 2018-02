Veel Hagenaars opgeschrikt door urenlang cirkelend vliegtuigje

Bewoners van de Haagse regio zijn woensdagavond opgeschrikt door een propellervliegtuigje dat urenlang rondjes vloog boven de stad en de regio.

Luchtvaartdeskundige Dennis Groen vertelde in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM over het – toen nog – mysterieuze fenomeen. Het vliegtuig vloog woensdagavond tot 23.00 uur op een hoogte van 650 meter boven Den Haag.

Inmiddels is meer duidelijk over de rondvlucht. Het gaat om een speciaal uitgerust vliegtuig uit Denemarken dat met een infraroodcamera de temperatuurverschillen tussen de stadswarmteleidingen in de grond en de omgeving in beeld brengt. Energiebedrijf Eneco gaf opdracht voor de vlucht.

