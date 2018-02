Kaarten voor bijeenkomst over euthanasie in no-time uitverkocht

Veel reacties op overlijden sportverslaggever Kees te Gussinklo

Op social media als Facebook en Twitter stromen de reacties binnen op het onverwachte overlijden van Kees te Gussinklo. Kees, al decennia lang medewerker van het radioprogramma Sportsignaal op Den Haag FM, overleed deze week onverwachts. Kees is 64 jaar geworden.

Hoofdredacteur Ton Bije van Haaglanden Voetbal – waar Kees ook als vrijwilliger werkte – neemt met een uitgebreid in memoriam afscheid van zijn collega. “Je wordt koud van zo’n bericht, de rillingen lopen over je rug. Zomaar, plotseling, afgelopen weekend nog langs het voetbalveld, maandag in onze studio, zijn laatste activiteit in de voetballerij.” Adjunct-hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West schrijft op Twitter: ““Een heel fijn mens – met wie je heerlijk kon lachen en zalig ruziemaken – is niet meer. Oei Kees, wat gaan we je missen.”

Ook voetbalclub ADO Den Haag staat stil bij het overlijden van de voormalige supporterscoördinator van de club. ADO Den Haag Vrouwen schrijft op Twitter “Geschrokken hebben wij kennis genomen van het overlijden van Kees te Gussinklo. Ook altijd aanwezig geweest bij alle thuiswedstrijden van ADO Vrouwen. Wij wensen de nabestaanden van Kees veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.”

Haags voetbalicoon

Verder laten veel sportliefhebbers op social media berichten achter, met teksten als “Een Haags voetbalicoon is ons ontvallen”, “Kees was een alleskunner”, “Een encyclopedie op voetbalgebied”, “De stem van het Haagse voetbal is niet meer”, “Een mooie man met een groen-geel hart” en “Mr. Sportsignaal”.