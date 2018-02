Weesfietsenaanpak uitgebreid naar hele stad

De Haagse weesfietsenaanpak wordt uitgebreid naar de hele stad. Vanaf 1 april gaan handhavingsteams de fietswrakken in alle wijken aanpakken.

Volgens wethouder Boudewijn Revis van Buitenruimte is een proef in acht stadsdelen geslaagd. “Met het opruimen van weesfietsen, wordt de stad weer mooier en opgeruimder. Bovendien is er weer meer plek voor mensen die hun fiets wel gebruiken en willen stallen. Wijk voor wijk gaan we weesfietsen weghalen.” In de acht gebieden waar de aanpak al is ingevoerd, zijn tot nu toe bijna 1.500 weesfietsen verwijderd en naar het Fietsdepot Haaglanden gebracht. Minder dan twee procent van die fietsen wordt opgehaald door de eigenaar.

Fietsen die er achtergelaten uitzien krijgen een label. Als de fiets er na 28 dagen nog staat, wordt deze weggehaald en tijdelijk opgeslagen in het Fietsdepot Haaglanden. Op vertoon van een aankoopbewijs, een verzekeringsdocument of een passende fietssleutel kan de eigenaar de fiets ophalen. De kosten daarvoor zijn 25 euro. Niet opgehaalde fietsen worden verkocht of vernietigd.

Grote foto: Jurriaan Brobbel