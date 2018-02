ADO Den Haag pakt drie punten tegen Vitesse (fotoserie)

ADO Den Haag heeft zijn eerste driepunter van 2018 te pakken. In eigen stadion versloeg de ploeg van coach Fons Groenendijk donderdagavond het Vitesse van voormalig ADO-trainer Henk Fraser: 1-0. Sheraldo Becker maakte aan het begin van de tweede helft het enige doelpunt.

Becker werd in de 53ste minuut knap gelanceerd door Nasser El Khayati. De pijlsnelle rechterspits kon alleen aflopen op Remko Pasveer en schoot de bal tussen de benen van de doelman van Vitesse in het verlaten Arnhemse doel. Het was zijn derde seizoenstreffer.

Door de winst is ADO naar de achtste plaats opgeklommen en is het nummer 7 Vitesse tot op drie punten genaderd.

Foto’s: Richard Mulder

