ADO eert sportverslaggever Kees te Gussinklo: “Iedereen heeft hart voor hem gehad”

Het plotselinge overlijden van Den Haag FM-sportverslaggever Kees te Gussinklo van Sportsignaal is bij ADO Den Haag “ingeslagen als een bom”. “Iedereen heeft wel een verhaal met Kees te Gussinklo”, zei ADO-perschef Ronald van der Geer in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “Iedereen heeft hart voor hem gehad.”

De club eerde Kees donderdag voor de wedstrijd tegen Vitesse door een foto van de sportverslaggever op de beeldschermen in het Cars Jeans Stadion te tonen. “We hebben een mooie tekst geschreven met alles wat die man gedaan heeft. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de club.” Kees was in de jaren negentig actief als supporterscoördinator voor ADO. “Je doet het voor alle nabestaanden – vrienden, familie en collega’s – om toch een mooi eerbetoon aan hem te tonen aan het publiek.”

22 wedstrijden, 31 punten. Na de 1-0 overwinning op Vitesse kan bij ADO Den Haag voorzichtig al de vlag uitgehangen worden. De groen-gelen staan ver boven de degradatiezone. “Collega-verslaggevers zagen Kees te Gussinklo en zijn collega Martin Bruin letterlijk op de tafel dansen toen hun club Europa in mocht.” Wrang genoeg zijn de Europese play-offs juist nu voor Kees’ club in zicht.” Dat zou wel betekenen dat één van jullie verslaggevers dan op de tafel moet gaan dansen. Want dan is de cirkel werkelijk rond”, aldus Ronald van der Geer.

Uitvaart

De uitvaart van sportverslaggever Kees te Gussinklo is komende donderdag 15 februari om 14.00 uur in Crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer. De uitvaartbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om de familie van Kees te condoleren.

Luister hier naar het interview met Ronald van der Geer op Den Haag FM.