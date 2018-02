Basisschoolleerlingen De Vuurtoren herdenken George Maduro op sterfdag (fotoserie)

Kinderen uit groep 7 van Basisschool De Vuurtoren op Scheveningen legden donderdag een krans bij het beeld van George Maduro, naamgever van Madurodam en oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog.

Met het leggen van de krans – op het plein voor het attractiepark – stonden de leerlingen stil bij de sterfdag van deze jonge held. Het bezoek was onderdeel van het project Adopteer een oorlogsmonument van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Jaarlijks brengt de school een bezoek aan Madurodam om het verhaal achter het monument te ontdekken.

George Maduro speelde in 1940 een beslissende rol bij de herovering van Villa Dorrepaal in Leidschendam en bij het bevrijden van gevangenen later in de oorlog. Op 8 februari 1945 overleed hij in concentratiekamp Dachau. Ter nagedachtenis aan de naamgever brengt het college van burgemeester en wethouders van Madurodam komend weekend een bezoek aan Dachau.

Foto’s: Madurodam

