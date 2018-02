Buurtbewoners luiden opnieuw noodklok om uitbreiding Galvanischool

De school is verhuisd, de bomen zijn weggetakeld en de schoolpleinen van de Galvanischool zijn al gesloten. Toch proberen ruim zeshonderd omwonenden de grootschalige uitbreiding van de Galvanischool tegen te houden. “We hebben donderdag bij twee commissievergaderingen de noodklok geluid”, zei buurtbewoonster Agnes Gomis in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM. “De gemeente heeft toegegeven dat er van tevoren geen onderzoek is gedaan om de alternatieven te bekijken.”

Volgens Gomis voelen de buurtbewoners zich niet serieus genomen. “Wij vinden dat de school veel te groot wordt. Het is een heel klein perceel wat ook nog eens ingeklemd staat tussen twee smalle straten.” Agnes benadrukt dat ze geen hekel hebben aan de school. “Met 275 kinderen is het geen probleem, maar vijfhonderd leerlingen is echt te veel. Het is hier iedere dag chaos. De straten en stoepen zijn volledig geblokkeerd.”

Daarnaast zou het nieuwe schoolgebouw niet toekomstbestendig zijn. “De nieuwe gymzaal die nog gebouwd moet worden, voldoet al niet aan de eisen. Om geluidsoverlast te beperken, worden er hekken en platen rondom het schoolplein gezet. De kinderen spelen dus in een vierkante doos en kunnen alleen de buitenlucht zien als ze naar boven kijken.” Buurtbewoners kwamen eerder al met alternatieven. “Aan de Daguerrestraat staat een schoolgebouw leeg. Wij vinden het gewoon verspilling van belastinggeld.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Hoewel verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines (kleine foto) haar donderdag probeerde gerust te stellen, is Agnes vooral bang dat het bezwaar weinig gehoor zal krijgen. “Precies op het moment dat de wethouder zei dat we ons geen zorgen hoefden te maken, hoorden we dat de schoolpleinen dichtgaan omdat de aannemer zijn werkterrein krijgt. Ik kijk niet raar op als opeens de sloopkogel er dan ook in gaat. We hopen dat het niet over de gemeenteraadsverkiezingen wordt getild”, aldus Agnes.

Luister hier naar het interview met Agnes Gomis op Den Haag FM.