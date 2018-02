GroenLinks wil marktplaats voor sociale ondernemers

GroenLinks in de Haagse gemeenteraad wil een online platform dat sociale ondernemers koppelt aan bedrijven die werk hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Zo wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht en krijgen meer mensen die nu moeilijk aan werk komen een kans.”

“Bedrijven die door de gemeente worden ingehuurd, zijn verplicht om werkgelegenheid te creëren voor mensen die moeilijk aan een baan komen”, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. “Daarnaast willen veel bedrijven zelf ook graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch blijkt dit in de praktijk soms nog lastig. Daarom wil GroenLinks deze bedrijven direct in contact brengen met sociale ondernemers in Den Haag die deze maatschappelijke taak kunnen overnemen.”

In Amsterdam en Utrecht bestaan al online platforms die vraag en aanbod bij elkaar brengen. GroenLinks vraagt het Haagse stadsbestuur om het ook imn Den Haag op te starten. “Het is voor iedereen belangrijk om echt mee te kunnen doen. Iedereen verdient die kans”, aldus Kapteijns. “Door bezuinigingen op gesubsidieerd werk vallen nu te veel mensen buiten de boot. Sociale ondernemers zetten zich in voor deze groep en verdienen daarom alle steun.”



Thema-avond over sociaal ondernemen

Sociale ondernemer Renzo Deurloo van GreenFox Social Return reageert enthousiast op het voorstel van GroenLinks. “We willen allemaal hetzelfde: meer mensen aan het werk helpen. Met sociaal ondernemerschap is Den Haag is een van de koplopers. Ik hoop dat we ook hier weer een voortrekkersrol nemen. Dit is een simpele oplossing waar iedereen iets aan heeft.” Op 12 februari is er een thema-avond over sociaal ondernemen in Den Haag, in het campagnepand van GroenLinks aan de Weimarstraat.

