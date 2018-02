Haagse regisseur genomineerd voor Edison

De Edisons, de oudste muziekprijzen van Nederland, worden maandag voor de 58e keer uitgereikt. Een van de genomineerden is de Haagse regisseur Folkert Verdoorn (kleine foto) in de categorie beste videoclip. Hij is genomineerd met de video van het nummer Words van de zangeres Naaz.

“Het nummer gaat over hoe mooi de zangeres het vindt om tegen iemand op te kijken”, vertelt Folkert in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Ik heb in de video geprobeerd dat op een symbolische wijze te laten zien.” Verdoorn beleefde afgelopen jaar bijna zijn internationale doorbraak toen hij benaderd werd door de Canadese superster The Weeknd. “Op het allerlaatste moment ging dat niet door. Ze wilden niet zeggen waarom maar op dat moment ging het uit met zijn vriendin Selena Gomez, dat zal de reden wel zijn.”

De regisseur is niet de enige Hagenaar die genomineerd is voor een Edison. De band Di-rect maakt kans in de categorie beste rock album en zanger Tino Martin in de categorie volksmuziek.

