Kraayenstein krijgt flinke opknapbeurt

Groener, mooier, veiliger en leefbaarder. Dat moet volgens de gemeente het resultaat worden van de opknapbeurt van Kraayenstein. Om de wijk aantrekkelijker te maken is bijna twee miljoen euro voor uitgetrokken.

De buitenruimte is verouderd, straatstenen liggen scheef, plantsoenen overwoekeren de straten en de wortels van bomen komen door de huidige bestrating heen: het ontwerp van de wijk dat stamt uit de jaren ’70 was is hard toe aan grondig onderhoud, zo stelt de gemeente in een persbericht. Volgens wethouder Boudewijn Revis (midden op grote foto) hebben de bewoners heel intensief meegedacht met het maken van het nieuwe ontwerp. “Zij weten wat het beste is voor hun wijk en hebben daar ondanks de verschillende ideeën en belangen het algemeen belang goed voor ogen gehouden.”

De gemeente stelt bijna 1,9 miljoen beschikbaar voor de vernieuwing van de wijk. “Met dit geld kan het gevoel van veiligheid worden vergroot, wordt de buitenruimte plezieriger en wordt er gezorgd voor goede doorgangen voor hulpdiensten”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Kleine foto). Op het gebied van leefbaarheid wordt het groener, wordt de doorgang, ook voor mindervaliden en kinderen, makkelijker en worden de parkeerplekken overzichtelijker, zo belooft de wethouder.