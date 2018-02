Meetellen Meedoen: “Voor mensen met een beperking zijn er onvoldoende banen”

Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen. Alle ideeën worden samengevoegd in een bewonersmanifest dat na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Xtra heeft negen thema’s geformuleerd. Een daarvan is ‘arbeid’. In het radioprogramma Hou je Haags! spraken we erover met Alexia Tazelaar, consulent Arbeid bij Stichting MEE Zuid-Holland Noord. “Voor mensen met een beperking zijn er onvoldoende banen. Veel werkgevers zijn angstig om banen aan deze groep te bieden. Dat komt veel door onwetendheid.” Volgens Tazelaar zijn er veel regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken om werkprocessen anders in te richten.

Hoe kan dit worden verbeterd? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen.

Luister hier naar het interview met Alexia Tazelaar op Den Haag FM.

