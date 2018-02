Nieuwe tentoonstelling in Sea Life: ‘Jurassic Seas’

In Sea Life Scheveningen is vrijdag een nieuwe tentoonstelling van start gegaan. Bezoekers aan ‘Jurassic Seas’ reizen als het ware terug naar de tijd van de dinosaurussen en ontdekken hoe het was om in het prehistorische tijdperk te leven.

Een van de dieren die in deze tentoonstelling te zien is, is de axolotl, een exotisch amfibie die heel zijn leven onderwater doorbrengt. Hij komt alleen voor in Mexico en is in het wild zeer ernstig bedreigd. Ook zijn er kaaimansnoeken te zien. Van deze prehistorische vis zijn fossielen uit het Jura tijdperk teruggevonden. Een andere bijzondere vis is de degenkrab, wiens voorouders 445 miljoen jaar terug gaan. De vis heeft wel tien ogen verspreid over het hele lijf.

Deze tentoonstelling ‘Jurassic Seas’ is te zien tot en met 6 januari 2019.

Foto’s: Sea Life