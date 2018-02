Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over hoe mensen met een beperking mee kunnen doen

Raymond van Barneveld wint in Premier League

Raymond van Barneveld heeft zijn eerste zege in de Premier League geboekt. De Hagenaar won donderdag in Cardiff in een spannende partij met 7-5 van de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Van Barneveld begon meteen sterk aan de partij. Hoogtepunt was de waanzinnige 167-finish waarmee de 50-jarige Hagenaar de 3-1 binnenhaalde. Na de 6-3 wist Barney dat het punt in elk geval al zeker was. Suljovic pakte daarna nog twee legs en bracht de winst van Van Barneveld in gevaar. Een zucht van opluchting was daarom zichtbaar toen hij zijn derde matchdart van de avond wel verzilverde.

Van Barneveld speelde een week eerder gelijk tegen Daryl Gurney. Daardoor heeft Van Barneveld nu drie punten uit twee wedstrijden. Hij staat daarmee op de vierde plaats.