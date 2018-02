Reinder Nummerdor benoemd tot toernooidirecteur EK Beachvolleybal

Drievoudig Europees Kampioen beachvolleybal Reinder Nummerdor is benoemd tot toernooidirecteur van het DELA EK Beachvolleybal 2018.

Nummerdor had op de Sportcampus Zuiderpark een ontmoeting met president Aleksandar Boričić van de Confédération Européenne de Volleyball (CEV), oftewel de Europese continentale bond van het volleybal. Ook de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh van Sport was daarbij aanwezig. Het drietal gaf daarmee de officiële aftrap van het EK Beachvolleybal dat van 15 tot en met 22 juli gehouden wordt in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Apeldoorn.

Het EK Beachvolleybal staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een groot landelijk volleybalevenement waarin drie Olympische volleybaldisciplines worden verenigd: Het DELA EK Beachvolleybal, het WK Zitvolleybal én het EK volleybal voor jongens onder twintig jaar. Deze drie toernooien worden in dezelfde periode gespeeld op bijzondere locaties door het hele land. In het laatste weekend komen alle toernooien bijeen op de Sportcampus Zuiderpark.