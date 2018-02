Samen in de klas: Structurele samenwerking tussen school en ouders

Scholen en ouders gaan vaker en structureler samenwerken in Den Haag. Dat is de inzet van een nieuw project, bedoeld om de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen te verhogen.

Om de samenwerking vorm te geven heeft de gemeente het programma Samen in de Klas opgezet. Leerkrachten en ouders gaan samen lessen geven, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit de eigen kennis. “De lessen zorgen ervoor dat scholen eenvoudiger aan de slag kunnen met wetenschap en techniek én ouders meer bij de school worden betrokken”, zegt wethouder Saskia Bruines van Onderwijs.

“Een mooi innovatief onderwijsconcept waarvan leerkrachten volop profiteren van de kennis van ouders, en dat vooral zeer waardevol is voor de leerlingen”, zei Bruines bij het startsein van het project.

Meer dan alleen luizenmoeder

“Onderzoek toont aan dat wanneer ouders zich betrokken voelen bij de leerontwikkeling van hun kinderen, dit ook echt verschil maakt in de leerprestaties”, zegt projectleider Els Kok van Samen in de Klas. “Scholen hebben met ouders waardevolle expertise en inspiratie in huis die zij meer kunnen benutten. Ouders willen best helpen op school, maar niet alleen voor schoonmaken, luizenpluizen en pleinwacht. Liever willen ouders een inhoudelijke bijdrage leveren vanuit hun eigen expertise.”