Sterfietsroute Binnenstad-Leidschenveen geopend

Wethouder Tom de Bruijn van Verkeer heeft vrijdag de vernieuwde sterfietsroute tussen de binnenstad en Leidschenveen geopend. Hij deed dat door een fietslogo van krijt op de weg te plaatsen. De fietsroute is helemaal geasfalteerd en daardoor comfortabel om over te fietsen. Ook is de veiligheid verbeterd.

Op de meeste delen liggen nu vrijliggende fietspaden en is een aantal kruispunten overzichtelijker en veiliger gemaakt. Op het Nieuweveensepad, bij de grens met Zoetermeer, is slimme LED-verlichting geplaatst. Zodra een fietser aankomt, pikken sensoren dit op en gaan de lampen langs het fietspad aan. Dit is zeer energiezuinig en is meteen een primeur voor Den Haag. Verder worden langs het traject 29 nieuwe bomen geplant.

Voor De Bruijn is een deel van het nieuwe fietspad onderdeel van zijn dagelijkse route richting stadhuis. “Ik fiets graag in Den Haag en de afgelopen jaren hebben we als gemeente geïnvesteerd in het omzetten van tegels naar asfalt. Dat fietst veel prettiger en hopelijk trekt het nog meer Hagenaars over de streep om vaker de fiets te pakken”, aldus de wethouder.

Den Haag nog fietsvriendelijker

De route naar Leidschenveen begint op de hoek Spui-Veerkade en loopt via het Prins Bernardviaduct, de Juliana van Stolberglaan, de IJsclubweg, het IJsclubpad door Voorburg, via het Schrepelpad, Philipus Uythovenpad en de fietsbrug A4 naar Leidschenveen en uiteindelijk via het Nieuweveensepad naar Zoetermeer. De gemeente werkt aan meer van dit soort zogeheten sterfietsroutes om Den Haag nog fietsvriendelijker te maken.