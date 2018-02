Uitvaart Kees te Gussinklo donderdag in Zoetermeer

De uitvaart van sportverslaggever Kees te Gussinklo is komende donderdag 15 februari om 14.00 uur in Crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer. De uitvaartbijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Na afloop is er gelegenheid om de familie van Kees te condoleren.

Kees overleed eerder deze week aan de gevolgen van een maagbloeding. De markante Hagenaar was al decennia lang medewerker van het radioprogramma Sportsignaal op Den Haag FM. Kees is 64 jaar geworden.

Sportsignaal besteedt komende zondag tussen 16.00 en 17.00 uur speciaal aandacht aan Te Gussinklo. Ook de website Haaglanden Voetbal werkt aan een eerbetoon, die dinsdagavond wordt uitgezonden op de lokale omroep van Rijswijk en via de website Haaglandenvoetbal.nl. TV West besteedt vrijdagavond aandacht aan Te Gussinklo.