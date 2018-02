Lucille Werner in daklozenkrant Straatnieuws

In de nieuwe editie van de daklozenkrant Straatnieuws staat onder meer een interview met televisiepresentatrice Lucille Werner.

De vijftigjarige ‘Lingo’-presentatrice is het levende bewijs dat je van een beperking je kracht kunt maken. “Het leven is soms moeilijk. Uit ervaring weet ik dat het leven gemakkelijker wordt als je er positiever mee omgaat.” In Straatnieuws een interview. Verder in de nieuwe krant aandacht voor kinderen in een asielzoekerscentrum die meedoen aan kunstzinnige workshops. “Ze groeien ervan, want van samen een mooi schilderij of muziek maken, krijgt iedereen power.”

Straatnieuws wordt mede gemaakt en verkocht door dak- en thuislozen in de regio Den Haag en Rotterdam. De nieuwe editie is sinds donderdag te koop. Den Haag FM is mediapartner van de krant.