MGMT en Kendrick Lamar in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer MGMT en Kendrick Lamar (foto).

Rapper Kendrick Lamar heeft geen officieel nieuw album, maar het scheelt niet veel. Hij stelde de soundtrack bij de superheldenfilm ‘Black Panther’ samen en werkt daarop samen met onder meer Jorja Smith, Anderson Paak, James Blake, The Weeknd en SZA. Van dit album hoor je zondagavond drie tracks. Terug van weggeweest is de indieband MGMT, na vijf jaar stilte hebben de Amerikanen er weer zin in. Meer nieuwe releases hoor je van Franz Ferdinand, Awkward I, Di-rect, Rob Dekay, Sevdaliza, Joan As Policewoman, Dua Lipa, Moss, The Low Anthem en de Algerijnse band Imarhan.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop (kleine foto) maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).