Trans World Radio in Mediamix op Den Haag FM

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM wordt zondagavond onder meer aandacht besteed aan Trans World Radio.

Trans World Radio heeft afgelopen dinsdag een nieuwe zender op Bonaire in gebruik genomen. Het is de krachtigste zender van het westelijk halfrond. We praten erover met directeur Hubrecht Smits. Niet veel mensen weten van het bestaan van Trans World Radio af. Toch speelt de zender – bijvoorbeeld na de orkaan Irma op Sint Maarten – een belangrijke rol in de regio.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.