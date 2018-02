Lucille Werner in daklozenkrant Straatnieuws

Twintig partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag

Aan de verkiezing van de Haagse gemeenteraad op 21 maart doen in totaal twintig partijen mee: D66, PVV, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, Groep de Mos, SP, GroenLinks, Islam Democraten, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, Blanco Lijst, 50PLUS, Nida, Dynamo Den Haag, Bond voor Studenten Actie, Haagse Toekomst en Samen070.

Vrijdag werd bepaald welke plek de partijen op de stembiljetten krijgen. De partijen die al in de gemeenteraad zitten zijn gerangschikt op het aantal stemmen dat zij bij de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben behaald. Er is geloot om te bepalen welke lijstnummers worden toegewezen aan de partijen die momenteel niet in de gemeenteraad zitten.

In totaal doen dit jaar 546 kandidaten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 deden er negentien partijen mee en stonden er 424 kandidaten op het stembiljet.