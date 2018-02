Veel animo voor Valentijnsactie ‘Message In A Bottle’ in binnenstad

Een groot aantal mensen heeft afgelopen dagen meegedaan aan de Valentijnsactie Message In A Bottle van de Binnenstad Den Haag in samenwerking met Feest Aan Zee.

Winkelend publiek kon in speciale liefdesbomen een eigen ‘message in a bottle’ achterlaten voor een geliefde en daarmee de meest romantische prijzen winnen, aangeboden door partners van Feest aan Zee. Winkels in de binnenstad deelden flyers uit, waarop mensen hun liefdesbericht konden schrijven.

De winnaar van de Valentijnsactie krijgt een uniek Feest Aan Zee Prijzenpakket: een Valentijnsarrangement in het Reuzenrad op De Pier, tickets voor Tropical Valentine, Latin Caribbean Weekend op zaterdag 17 en zondag 18 februari in het Kurhaus en een overnachting in het Kurhaus Hotel. Daarnaast worden onder de inzenders nog extra tickets voor het Latin Weekend en het reuzenrad verloot. De naam wan de hoofdprijswinnaar wordtr woensdag – op Valentijnsdag – door ‘Dr. Love’ Justin Verkijk bekend gemaakt in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Foto’s: Julian de Mey