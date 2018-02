Twintig partijen doen mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag

VVD wil Investeringsfonds Bereikbaarheid

De VVD in de Haagse gemeenteraad wil na de gemeenteraadsverkiezingen een Investeringsfonds Bereikbaarheid oprichten, waarmee de bereikbaarheidsproblemen in en rond Den Haag kunnen worden aangepakt.

Tijdens de opening van het ‘campagnehonk’ van de VVD aan de Plaats werd het plan voor zo’n fonds gepresenteerd. De VVD wil onder meer een investeringsquote introduceren, wat inhoudt dat de gemeente jaarlijks 250 miljoen euro reserveert voor aanleg en onderhoud van infrastructuur. “Zeker nu het aantal Hagenaars en het aantal bezoekers toeneemt is het belangrijk dat deze problemen worden aangepakt”, zegt lijsttrekker Boudewijn Revis. Zo blijft Den Haag ook in de toekomst een stad waar het fijn leven en verblijven is.”

De VVD wil de bereikbaarheid verbeteren met grote projecten zoals een gedeeltelijke ondertunneling van de N44, ongelijkvloerse kruisingen bij de Mauritskade en een lightrail of metro van Rotterdam via De Binckhorst naar Scheveningen. Revis erkent dat veel van de voorstellen een lange adem vergen. “Het zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Maar de Haagse VVD heeft, met de Hubertustunnel en nu met de Rotterdamse Baan, bewezen over de visie en het doorzettingsvermogen te beschikken om grote projecten ook echt te realiseren.”

