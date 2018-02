Wethouder Rabin Baldewsingh voelt zich verraden door de PvdA

Wethouder Rabin Baldewsingh (grote foto) voelt zich verraden door zijn partijgenoten. De politicus probeerde vorig jaar opnieuw voor de PvdA lijsttrekker te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd verslagen door fractievoorzitter Martijn Balster. “Ik ben geen diplomaat. Zeker als iemand mij naait, vergeet ik dat nooit.”

In een afscheidsinterview met de AD Haagsche Courant zegt de politicus woedend te zijn over wat hem is overkomen. Volgens Baldewsingh speelde Balster vals spel. “Zijn team heeft stemmen geronseld, ze hebben heel veel leden gebeld. Ik heb die ledenlijst niet!”

Baldewsing is vooral teleurgesteld in gemeenteraadslid Jeltje van Nieuwenhoven (kleine foto) die tegen hem stemde, omdat het tijd zou zijn voor een jonger iemand. “Hoelang heeft zij wel niet in de Tweede Kamer gezeten?! 24 jaar of zo!? Ik ben pas twaalf jaar wethouder.” Baldewsingh vindt het onverteerbaar dat ze hem nooit heeft gezegd hem niet meer te steunen. “Als je dagelijks met me praat en dit niet vertelt, is dat verraad. Jeltje heeft me verraden.” Sindsdien hebben de twee elkaar niet meer gesproken.