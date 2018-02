Veel animo voor Valentijnsactie ‘Message In A Bottle’ in binnenstad

“Zeeheldenkwartier is parcours vol obstakels voor rolstoelen”

Het Zeeheldenkwartier is op vele plekken nauwelijks toegankelijk voor mensen die gebruik maken van een rolstoel. Dat bleek tijdens een zogenoemde ‘ervaringstour’ die was georganiseerd door de partij D66.

“De ronde door de straten bleek al snel een heus parcours vol obstakels van schuine stoepen, verkeerd geparkeerde voertuigen en drempels”, zegt lijsttrekker Robert van Asten. Ook hij deed in een rolstoel mee aan de tour. “Door deze tour te maken in een rolstoel, wordt echt goed duidelijk waar de pijnpunten zitten. Het maakt mij heel duidelijk dat de gemeente moet zorgen voor voldoende brede voetpaden en goed toegankelijk openbaar vervoer.”

Ook de nummer vier van de D66-kandidatenlijst, Marieke van Doorn, deed mee aan de tour. Ze is zelf moeder van een gehandicapte zoon en weet als geen ander waar de knelpunten zitten in haar wijk. “Als ik met mijn zoontje op pad ben in Zeehelden, blijkt telkens dat de kruising Elandstraat met de Zoutmanstraat een groot probleem is. Daar lukt het haast niet om met een rolstoel over te steken door het gebrek aan ruimte en schuine afritten van de stoep. Maar helaas zijn er over de hele stad verspreid van dit soort punten die snel om aandacht vragen”, benadrukt zij.