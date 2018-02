Bewoners willen af van prostitutie in Doubletstraat

Ze zijn er helemaal klaar mee. Een aantal bewoners in de buurt van de Doubletstraat wil dat de prostitutie in de straat stopt. Om hun mening extra kracht bij te zetten, gingen ze zondag de straat op en protesteerden ze tegen, zoals ze het zelf noemen, de goedkoopste prostitutiestraat van Nederland.

Organisator van de demonstratie Saskia Tannemaat: “We hebben er genoeg van. Onlangs kregen wij als buurt weer het bericht dat er pooiers in de Doubletstraat waren opgepakt vanwege vrouwenuitbuiting. Dit is niet meer een kwestie van ‘not in my backyard’, maar dit is een trauma voor de hele straat.”

De Haagse VVD en CDA zijn beide voor het sluiten van de Doubletstraat, maar de twee partijen hebben wel een andere aanpak. Zo wil het CDA de openbare prostitutiezone verplaatsen, maar de VVD wil er helemaal vanaf. VVD-wethouder Revis: “We willen de raamprostitutie op de openbare weg afschaffen in de stad. Deze straten moeten weer leefbaar worden.”