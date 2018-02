WINACTIE: Vrijkaarten voor eerste toernooi voor gehandicapte darters in Theater aan het Spui

Hanne Drost (SP): “Minder massatoerisme, meer blauw op straat en betere bereikbaarheid van alle wijken”

SP wil dat er minder geld geïnvesteerd moet worden in massatoerisme en meer in de bereikbaarheid van alle wijken. Dat vertelde lijsttrekker Hanne Drost (kleine foto) maandagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Het is toch gek dat zo’n groot industrieterrein als de Binckhorst geen tramhalte heeft”, vertelde Drost. “Er gaat veel gebouwd worden op het terrein, dan moet het ook gewoon goed bereikbaar zijn.” Uit de laatste peiling van de gemeente bleek dat Hagenaars veiligheid het het belangrijkste thema vinden tijdens de aankomende verkiezingen. “Wij vinden dat de politie bereikbaarder moet zijn, wijkbureaus langer open en meer blauw op straat. Dit zijn helaas thema’s die landelijk besloten moeten worden, wij gaan het dus bij de landelijke politiek aankaarten”, aldus Drost.

In de aanloop naar de verkiezingen zal elke maandag en donderdag een lijsttrekker aanschuiven in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Aanstaande donderdag is Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP te gast.

Luister hier naar het interview met Hanne Drost op Den Haag FM.