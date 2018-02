Richard Krajicek: “Robin Haase kan in de toekomst een Grand Slam winnen”

In Rotterdam Ahoy begint maandagochtend de 45e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Haagse tennislegende Richard Krajicek (grote foto) is toernooidirecteur en blikte maandagochtend op Den Haag FM vooruit op het grootste tennistoernooi van Nederland.

De grote trekpleister is de 36-jarige Roger Federer, volgens velen de beste tennisser ooit. “Als iemand als Federer meedoet komt er gelijk veel meer media-aandacht”, vertelde Richard in het programma Haagse Ochtendradio. “Op het moment dat we zijn deelname bekend maakten gingen er duizenden extra kaarten over de toonbank. Topspelers als Federer maar ook Rafael Nadal bepalen of Ahoy is uitverkocht of niet.”

De enige Nederlander die ooit een Grand Slamtoernooi won maakte van de gelegenheid gebruik om over het niveau van het Nederlandse tennis te praten. “Ik sluit niet uit dat ooit nog een Nederlander een Grand Slam wint. Je moet er een beetje geluk bij hebben maar waarom zou Robin Haase niet zo’n groot toernooi kunnen winnen? Hij is enorm vooruit gegaan afgelopen jaar”, aldus Krajicek.

Luister hier naar het interview met Richard Krajicek op Den Haag FM.