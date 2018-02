Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om de druk op mantelzorgers te verlichten

Schilderswijk populair bij huizenkoper, prijzen schieten omhoog

De huizenprijzen in de Schilderswijk schieten omhoog. Dat blijkt uit cijfers die de NOS bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft opgevraagd.

In de wijk kon je tot voor kort voor relatief weinig geld een huis kopen. Maar door krapte op de woningmarkt lijkt die tijd voorbij, zo blijkt uit de cijfers van de NVM. Zo steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de Schilderswijk de afgelopen drie jaar met bijna vijftig procent. Betaalde je in 2014 rond de 130.000 euro voor een huis in de wijk, nu ligt dat bedrag rond de 190.000 euro.

In de Stationsbuurt steeg volgens de NVM de prijs de aflopen vier jaar zelfs met 110 procent. Niet alleen starters zijn geïnteresseerd in de woningen, maar ook investeerders hebben de wijken ontdekt.