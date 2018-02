Grote politieactie: sigarettenbende opgerold in Den Haag en Leidschendam

Welke oplossingen zie jij voor de problemen in Den Haag? Denk mee over manieren om de druk op mantelzorgers te verlichten

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Op 21 maart bepaal jij wie Den Haag verder mag vormgeven. Welzijnsorganisatie Xtra is een campagne gestart om bij Hagenaars oplossingen voor Haagse problemen op te halen om daarmee de politiek input te geven om iedereen te laten meetellen en meedoen. Dat gebeurt aan de hand van negen thema’s. Hoe meer ideeën, hoe beter. Alle ideeën worden samengevoegd in een manifest dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de politiek.

Denk mee over manieren om de druk op mantelzorgers te verlichten. Voorkomen dat iemand mantelzorger wordt is niet mogelijk. Wel zou de samenleving zo kunnen worden ingericht dat een mantelzorger niet zelf in de problemen komt. Veel mensen zien zichzelf niet als mantelzorger. Met voorlichting door ervaringsdeskundigen en met projecten als ‘Jonge Mantelzorgers’ worden mantelzorgers herkend. Zo kan passende ondersteuning gevonden worden en wordt voorkomen dat zij overbelast raken.

Hoe kan dit nog beter? Heb jij daar ideeën over? Laat dat dan snel weten door op de deze website van Xtra Welzijn je oplossing te plaatsen. Alle ideeën vormen een bewonersmanifest. Daarmee wordt de politiek geïnformeerd over wat er speelt in Den Haag. Samen kunnen Hagenaars zo zorgen dat iedereen meetelt en mee kan doen.

www.meetellenmeedoen.nl