WINACTIE: Gratis naar concert Benjamin Fro in Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van rapper Benjamin Fro op vrijdag 16 februari in het Paard.

Benjamin Fro is een Amsterdamse rapper en dichter die filosofische en maatschappelijke onderwerpen verwerkt in dansbare beats die sterk beïnvloed zijn door artiesten als Kendrick Lamar, The Roots, Mos Def en Lauryn Hill. Zijn stijl wordt omschreven als “intellectueel en erg excentriek”. In 2016 verscheen het album ‘Praten Over Leven’, vol met verwijzingen naar dichters, filosofen en zichzelf. Verwacht een avond vol dansbare beats, gestoken in een maatschappelijk en filosofisch jasje.

Wil jij gratis naar Benjamin Fro in het Paard op vrijdag 16 februari? Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live met de winnaars van de vrijkaarten.

