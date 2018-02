WINACTIE: Vrijkaarten voor eerste toernooi voor gehandicapte darters in Theater aan het Spui

Op zaterdag 17 februari is het Theater aan het Spui het decor voor een nieuw internationaal toernooi voor gehandicapte darters: The Hague Disability Darts Invitational. Den Haag FM mag deze week vijf keer twee vrijkaarten weggeven voor dit unieke sportevent. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Aan het tournooi doen zestien topspelers uit binnen- en buitenland mee. Zij strijden om de beker, het prijzengeld en rechtstreekse deelname aan de WDDA Winmau World Masters Championships 2018, het WK, dat later dit jaar in Engeland wordt gehouden. Het sportevent vindt plaats in Theater aan het Spui en zal qua sfeer lijken op de grote darttoernooien zoals je die kent van televisie, met de allereerste roll-on girl ooit, vette opkomstmuziek en caller Marco Meijer om de one hundred hundred and eighties de zaal in te schallen. Daar wil je dus bij zijn!

Wil jij gratis naar het The Hague Disability Darts Invitational in het Theater aan het Spui op zaterdag 17 februari? Den Haag FM geeft vijf keer twee vrijkaarten weg. Vul snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) belt elke dag live met de winnaars van de vrijkaarten.

