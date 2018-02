Burgemeester Pauline Krikke komt met hardere aanpak huiselijk geweld

Burgemeester Pauline Krikke gaat met het nieuwe Doorbraakteam Huiselijk Geweld op zoek naar een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Ze gaat zelf met een team specialisten kijken waar het nu vaak misgaat of vastloopt. Krikke noemt huiselijk geweld “een van de meest fnuikende vormen van geweld, omdat het plaatsvindt in de veilige en vertrouwde omgeving van je huis of in je relatie”.

Al tijdens haar installatierede zei Krikke met het thema huiselijk geweld aan de slag te willen. De afgelopen maanden bracht ze vele werkbezoeken, organiseerde ze een rondetafelconferentie en was ze te gast op een Lotgenotendag. “Het is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Gemiddeld vallen er in Nederland vijftig doden per jaar door huiselijk geweld, een getal waar ik elke keer dat ik het uitspreek weer van schrik. In iedere schoolklas in ons land zit gemiddeld minimaal één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of relationeel geweld tussen ouders.”

Krikke waarschuwt dat extra aandacht ertoe kan leiden dat de cijfers rond huiselijk geweld stijgen. “Dat betekent niet dat het probleem groter wordt, maar dat het zichtbaarder wordt. Dat zou heel goed zijn, want ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien. En vergis je niet, het komt in alle lagen van de bevolking voor.”

Huisverbod vaker inzetten

Naast de oprichting van het Doorbraakteam kondigt Krikke nog een aantal maatregelen aan. Zo wil ze dat de politie vaker dan nu een zaak onderzoekt, ook als het slachtoffer geen aangifte doet. Ook laat ze onderzoeken waarom het aantal huisverboden afneemt, “terwijl dit een effectief middel blijkt om de situatie in een gezin even te bevriezen en de hulp op gang te brengen”. Volgens Krikke zou het huisverbod juist vaker moeten worden ingezet.

Grote foto: Richard Mulder

Kleine foto: Pexels.com