Dierenvoedselbank krijgt tijdelijk nieuw onderkomen

Dierenvoedselbank Haaglanden heeft een tijdelijk nieuw onderkomen gevonden aan de Rijnauwenstraat 194. “Woningcorporatie Staedion heeft voor de komende drie maanden een nieuwe plek voor ons gevonden”, zei Geertje van Kranen van de dierenvoedselbank in het radioprogramma Hou je Haags! op Den Haag FM.

“We zijn super blij.” Toch baalt Geertje dat ze zelf het initiatief heeft moeten nemen om een nieuwe stek voor haar voedselbank te vinden. “Ik heb zelf de woningbouw moeten bellen. De gemeente laat telkens weten dat het mijn eigen probleem is. Dat is erg jammer.” De medewerker van Staedion vond een week na Greetje’s aanvraag een geschikte locatie. “Er zit nog wel iemand in op dit moment. Maar we hebben van deze bewoner tennisballen voor de honden gekregen.”

Hoewel de dierenvoedselbank de komende drie maanden onderdak heeft, is Van Kranen nog naarstig op zoek naar een permanente plek. “Dat komt hoofdzakelijk omdat de gemeente een hoop gebouwen leeg heeft staan maar die om de één of andere reden niet aan ons gunnen.” Ook hoopt de dierenliefhebster dat ze nieuwe vrijwilligers kan aantrekken. “We zoeken nog extra handjes en komen nog wat voedsel tekort. Mocht iemand nog natvoer voor honden en katten en voer voor parkieten over hebben, dan kunnen we dat zeker gebruiken”, aldus Geertje van Kranen.

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.