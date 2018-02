Verkiezingsdebat over ‘wonen’ in Zaterdag Live op Den Haag TV

Fonds 1818 gaat geld uitdelen in Haagse wijken

Fonds 1818 bestaat 200 jaar en viert dat met ‘Verrijk je Buurt’. Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren.

Iedereen die iets nuttigs, bijzonders of leuks voor z’n directe leefomgeving wil doen kan meedoen aan ‘Verrijk je Buurt’. Mensen met een goed idee voor hun buurt zijn van harte welkom bij een van de tien ‘inspiratiecafés’ in de Haagse wijken. Bewoners kunnen daar direct met hun plannen aan de slag. Voor goede ideeën is maximaal 3.000 euro per project beschikbaar. In dit jubileumjaar wil het fonds op deze manieren 200 buurtinitiatieven ondersteunen.

De inspiratiecafés starten steeds om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er een borrel. Aanmelden is niet nodig. Tijdens een inspiratiecafé kunnen de bezoekers brainstormen met anderen, speeddaten met adviseurs van Fonds 1818 en leren van succesvolle projecten.

Data inspiratiecafés:

6 maart: Haagse Hout (Diamant Theater)

12 maart: Escamp 1 (Wijkcentrum Bouwlust)

13 maart: Escamp 2 (Parkoers)

19 maart: Segbroek (De Nieuwe Regentes)

29 maart: Centrum (Theater de Vaillant)

5 april: Laak (Laaktheater)

9 april: Scheveningen (Muzee)

12 april: Ypenburg/Leidschenveen (Bibliotheek )

16 april: Loosduinen (Haags Pop Centrum)

23 april: Centrum (Nutshuis)

www.verrijkjebuurt.fonds1818.nl