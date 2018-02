Gemeente gaat autowrakken op Houtrustweg eindelijk verwijderen

De gemeente gaat eindelijk de autowrakken op de Houtrustweg verwijderen. Het stadsbestuur noemt de huidige situatie “een aantasting van de leefbaarheid”. De komende tijd gaan handhavers actief controleren op wrakken.

Den Haag FM besteedde in november aandacht aan de situatie. D66 in de gemeenteraad vroeg het stadsbestuur om in actie te komen. “De aanpak is hard nodig om verloedering van het gebied te stoppen”, zegt fractievoorzitter Robert van Asten. “De situatie is al langer onhoudbaar. Bewoners kregen herhaaldelijk geen gehoor als zij vroegen om handhaving. Het is hoog tijd om de wrakken te verwijderen.”

De Houtrustweg is sinds 2013 een langparkeerstrook en valt daarmee buiten de gebruikelijke Haagse parkeerregels. Daarmee is het een aantrekkelijke plek om onder meer campers en aanhangwagens te parkeren. “Daar is in essentie niets mis mee, maar in de praktijk blijkt het een dumpplek voor oude en op het oog onbruikbare voertuigen. Buurtbewoners kijken dagelijks aan tegen autowrakken die het straatbeeld ontsieren. De verloedering trekt ook andere afvaldumpingen aan, waaronder complete bankstellen en kleding. Het is een situatie die snel van kwaad tot erger gaat. Het is goed dat het stadsbestuur eindelijk verantwoordelijkheid neemt”, aldus Van Asten.

Verbod op langparkeren

Het langparkeren gaat op termijn zelfs volledig verdwijnen van de Houtrustweg. Van Asten juicht dat voornemen toe. “Bewoners van de nabijgelegen flat hebben grote behoefte aan parkeerplekken voor hun bezoek. Daarnaast zijn de parkeerplekken hard nodig voor de omliggende sportfaciliteiten. Een verbod op langparkeren zou die problemen in een klap oplossen.”