Groep de Mos wil meer investeringen om “ploftrams” tegen te gaan

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil actie tegen “overvolle ploftrams” in Den Haag. Volgens fractievoorzitter Richard de Mos zitten tijdens de spits in veel Haagse lijnen, zoals RandstadRail 2, 3 en 4 en lijn 6, reizigers “als sardientjes in een blik bij elkaar geperst”.

Investeringen in het openbaar vervoer zijn volgens de partij nu meer nodig dan ooit. “Het aantal reizigers voor de E-lijn en RandstadRail 3 en 4 is in nog geen tien jaar verdrievoudigd, van 40.000 naar 127.000 reizigers per dag. De stad groeit, maar noodzakelijke ingrepen in het OV zijn bij het huidige stadsbestuur achterwege gebleven”, zegt De Mos.

Om de doorstroming te bevorderen pleit Groep de Mos voor meer lijnen onder de grond. Bijvoorbeeld door het doortrekken van de tramtunnel naar het ziekenhuis HMC Westeinde. “Voor deze maatregelen zijn echt investeringen nodig”, aldus De Mos, die na de gemeenteraadsverkiezingen afspraken wil maken om daarvoor onder meer het jaarlijkse HTM-dividend van zes miljoen euro en de verkoop van de Eneco-aandelen – “met een geschatte opbrengst van 300 miljoen euro” – te gebruiken.

Stampvolle zweettrams

Op de korte termijn roept Groep de Mos de HTM op om de “stampvolle zweettrams” met spitsversterking tegen te gaan. “Alle voertuigen moeten ingezet worden om de overvolle trams het hoofd te bieden.”

Grote foto: Chris Westerduin