Haagse politiek sluit ‘Roze Stembusakkoord’

Acht partijen in de Haagse gemeenteraad sluiten dinsdag samen een ‘Roze Stembusakkoord’. In de overeenkomst spreken de partijen af zich in te zetten voor meer voorlichting op scholen, een betere registratie van geweld tegen mensen die lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersekse en/of aseksueel zijn (LHBTQIA+’ers), speciale aandacht voor vluchtelingen en meer ontmoetingsplekken voor jongeren die vanuit hun culturele of religieuze achtergrond extra steun verdienen om zichzelf te kunnen zijn.

Met dit het stembusakkoord ligt er dus al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart de belofte om op deze thema’s met elkaar op te trekken. “Daar zijn we superblij mee, want de acceptatie van LHBTQIA+’ers mag niet afhangen van de grillen van coalitieonderhandelingen”, zegt Bülent Aydin (kleine foto) van de PvdA. “Wij zeggen nu met zijn allen: hier staan we voor, linksom of rechtsom.” Het Roze Stembusakkoord wordt ondertekend door de PvdA, D66, GroenLinks, VVD, CDA, SP, Partij voor de Dieren, SP en de Haagse Stadspartij.

Belangenvereniging COC reageert verheugd over de overeenkomst. “Ik ben heel blij dat politieke partijen, van links tot rechts, de handen ineenslaan”, aldus voorzitter Arnout van Kooij. “Ik ga ervan uit dat hiermee rechten van LHBTQIA+’ers hoog op de agenda van de gemeenteraad zullen blijven staan.”