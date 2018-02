Haagse Stadspartij: “Regentenkamer moet blijven”

De Haagse Stadspartij springt in de bres voor de Regentenkamer nu de huidige plek mogelijk gaat verdwijnen. Wooncorporatie Staedion heeft het voormalige kerkgebouw 7,5 jaar geleden tijdelijk in gebruik gegeven aan de Regentenkamer. Daar komt binnenkort een einde aan vanwege bouwplannen van Staedion. Den Haag FM besteedde vorige maand aandacht aan de onzekere toekomst van de jazzclub.

Fractievoorzitter Peter Bos van de Haagse Stadspartij wil “dit belangrijke podium voor de jazz” graag behouden. “De Regentenkamer vervult al bijna dertig jaar een onmisbare rol binnen de jazz in Den Haag en dat moeten we koesteren. Het is een van de weinige vaste plekken in de stad waar regelmatig optredens en jamsessies van jazzmuzikanten plaats vinden.”

Bos heeft schriftelijke vragen ingediend bij het stadsbestuur. “Ik hoop dat we de toekomst van de Regentenkamer als broedplaats van de jazz in Den Haag voor eens en altijd kunnen verzekeren. Den Haag verdient het.”

Grote foto: Maurice Haak