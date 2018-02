HipFest maakt eerste namen bekend

Het Scheveningse popfestival HipFest maakt deze week de eerste namen bekend van optredende artiesten. Onder meer de groepen The Mysterons en Mooon zullen een show geven in het hart van Scheveningen.

HipFest is dit jaar op Goede Vrijdag – 30 maart – van 16.00 tot 02.30 uur in de Keizerstraat. In totaal treden bijna dertig acts op. Op HipFest spelen zowel gevestigde acts, als opkomende bands en jonge talenten. In een brede programmering van indierock, alternatieve rock en garage tot reggae, Americana, folk en singer/songwriters.

De volledige programmering van het gratis evenement wordt de komende maand bekendgemaakt. Zeker is nu al dat The Mysterons, Ten Years Today, San Dollar, Super Ego, Baskar, Kitty Kitty Tuna, Port of Call, Muji Roux, King Miles, Kitchenette en Mooon optreden.