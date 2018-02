‘Tiny Houses’ ook in Den Haag steeds populairder

Martijn Balster (PvdA) blij met sluiting daklozenopvang Zilverstraat

PvdA-lijsttrekker Martijn Balster (kleine foto) is blij met het plan van wethouder Karsten Klein om de daklozenopvang aan de Zilverstraat te sluiten. Dat zei hij dinsdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“De voorzieningen in de huidige opvang zijn onvoldoende”, vertelt Balster. “Het is een grote sporthal waar soms wel 160 daklozen met allerlei verschillende problemen samen slapen. Er moeten fatsoenlijke, kleinschaliger opvangplekken komen.”

Om meer daklozen uit de nachtopvang te krijgen, heeft de wethouder met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt om meer woningen te bouwen voor deze doelgroep. Verder hebben organisaties die hulp verlenen aan daklozen, zoals Parnassia, het aantal plekken uitgebreid of gaan dat nog doen. Het plan is een reactie op een kritisch rapport van de Rekenkamer Den Haag over de opvang van daklozen.

