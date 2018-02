Verkiezingsdebat over ‘wonen’ in Zaterdag Live op Den Haag TV

Museum Oranjehotel krijgt vorm, eerste directeur aangesteld

Anke van der Laan (kleine foto) is benoemd als eerste directeur van het Herinneringscentrum Oranjehotel op Scheveningen. Momenteel wordt een deel van de voormalige strafgevangenis in Scheveningen ingrijpend verbouwd tot museum, met als centraal punt de Doodencel 601 (grote foto).

Anke van der Laan studeerde museologie aan de Reinwardt Academie in Leiden en heeft een ruime ervaring in de museale wereld. Zij was onder andere educatief medewerker bij het Stedelijk Museum Roermond, directeur van de Stadsgalerij Heerlen en de laatste vijftien jaar hoofd tentoonstellingen en collecties van het Frans Hals Museum en De Hallen in Haarlem.

Voorzitter Dineke Mulock Houwer is blij met de komst van de eerste directeur. “Haar visie, ervaring én haar oog voor historisch erfgoed en voor het belang van educatie zijn van groot belang. Zij zal met een nog te vormen klein team en in samenwerking met collega-instellingen in Den Haag en andere nationale Herinneringscentra verder vorm geven aan het Herinneringscentrum dat naar verwachting eind dit jaar voor een deel voor publiek toegankelijk zal zijn en begin 2019 officieel geopend wordt.”

Gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel. Vanuit het Oranjehotel werden 215 verzetsstrijders gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.