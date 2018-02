Nieuwe nachtburgemeester kan leren van Amsterdams model

Volgende maand kiest Den Haag een nieuwe nachtburgemeester, als opvolger van René Bom (kleine foto). De nieuwe functie zal serieuzer zijn en, hopelijk, het nachtleven meer kunnen vertegenwoordigen in de dagelijkse politiek. Mogelijk zal dat gebeuren volgens het Amsterdamse model, waar sinds zes jaar Mirik Milan als nachtburgemeester door het leven gaat.

De 37-jarige Mirik legde het model uit in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Toen ik begon was de functie alleen symbolisch, een soort Prins Carnaval”, vertelt Milan “Maar ik heb vanaf het begin gezegd dat een nachtburgemeester serieus genomen moet worden en onafhankelijk moet zijn. Als je echt invloed wil hebben in de gemeenteraad en bij bewonersorganisaties moet je ervoor betaald krijgen.” Met het Amsterdamse model is Mirik inmiddels de hele wereld overgegaan. “Er zijn inmiddels wereldwijd al tien steden met een nachtburgemeester waaronder Londen en Parijs. Binnenkort volgen Tokio en New York. Al die steden heb ik geadviseerd.”

Binnenkort legt Mirik Milan na zes jaar zijn functie neer. “Ik ga met een collega uit Berlijn een adviesorgaan opzetten. Daarmee kunnen we nachtburgemeesters van over de hele wereld tips geven”, aldus Milan. Geïnteresseerden voor de baan kunnen zich nog melden tot en met 1 maart, vanaf dan kan er gestemd worden. De Nachtraad maakt een selectie van vijf geschikte kandidaten. Op 16 maart is het grote nachtdebat en op zaterdag 17 maart wordt de nieuwe nachtburgemeester gekozen. Meer informatie, inschrijven en stemmen kan op Nachtburgemeesterdenhaag.nl.

Grote foto: De Haagse Nachtraad (Facebook)

Luister hier naar het interview met Mirik Milan op Den Haag FM.