‘Tiny Houses’ ook in Den Haag steeds populairder

Den Haag is enthousiast over de ‘Tiny House’ trend, het wonen in een zelfgebouwd minihuisje van zo’n twintig vierkante meter dat ook nog eens volledig zelfvoorzienend en duurzaam is. De Open Dag die de eerste Haagse ‘Tiny House’-bewoners organiseerden op het Erasmusveld was drukbezocht.

Enthousiaste bezoekers kregen van de bewoners handige tips om zelf met een Tiny House project aan de slag te gaan. “Je moet het gewoon dóen”, zei bewoonster Jente de Vries (kleine foto). “Op dag 1 zat ik ook nog te kijken welke knopjes er op de boormachine zaten, maar uiteindelijk blijkt dat iedereen dus eigenlijk een huis kan bouwen”. En niet zomaar een huis: De Vries bouwde net als haar Tiny House-buren op het Erasmusveld een volledig zelfvoorzienend ‘tiny’ huisje, door onder andere zonnepanelen, een regenwater-zuiveringsinstallatie en een composttoilet. Dit zorgt niet alleen voor weinig slechte invloed op het milieu, maar ook voor lage maandelijkse kosten.

Het bouwen van haar huisje kostte De Vries in totaal minder dan 25 duizend euro, de ondergrens van wat de zelfgebouwde Houses doorgaans kosten (vooral aan materiaal). “Omdat je geen vaste lasten voor hypotheek of een hoge huur moet opbrengen, ben je ook vrijer in het kiezen van het werk dat je doet. Je hoeft misschien niet meer per se elke dag te werken of werk te doen dat je niet leuk vindt.”