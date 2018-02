Veel Haagse winnaars bij uitreiking Edisons

Maar liefst drie Haagse winnaars bij de 58e uitreiking van de Edisons, de oudste muziekprijzen van Nederland. De band Di-rect (grote foto) won in de categorie Rock, volkszanger Tino Martin in de categorie Volksmuziek en regisseur Folkert Verdoorn (kleine foto) ging er vandoor met de Edison voor beste videoclip. Hij won met de videoclip bij het nummer ‘Words’ van de 19-jarige zangeres Naaz.

“Ik ben heel blij, het is een supergrote eer”, vertelde Folkert in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “De clip van Boef was ook genomineerd, dat was wel een voorbeeld voor me. Des te mooier om daarvan te winnen.”

Verdoorn beleefde afgelopen jaar bijna zijn internationale doorbraak toen hij benaderd werd door de Canadese superster The Weeknd. Hij hoopt nog altijd op internationaal succes. “Ik ben veel aan het pitchen. Je moet geluk hebben, als je eenmaal een clip mag schieten dan ben je binnen.”

Luister hier naar het gesprek met Folkert Verdoorn op Den Haag FM.