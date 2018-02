Welzijn in de Wijk: Budgetkring

Den Haag FM besteedt elke dinsdag in het radioprogramma Haagse Ochtendradio aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Peter Behagel van het project Budgetkring, een onderdeel van Zebra Welzijn.

“De Budgetkring is een serie kringgesprekken waarin je gestimuleerd wordt bewust en zorgvuldig om te gaan met je geld en met je leven”, aldus Peter op Den Haag FM. “We hebben het bijvoorbeeld over bewuster omgaan met het milieu, waarmee je dus ook geld kan besparen.”

De Budgetkring heeft twaalf sessies achter de rug in Transvaal en de Schilderswijk. Vanaf maart beginnen nieuwe sessies in Laak en Wateringse Veld. Meer informatie is te vinden op de website.

Luister hier naar het interview met Peter Behagel op Den Haag FM.