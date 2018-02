Gemeentearchief ontvangt unieke collectie over Javanen in Den Haag

Het Comité Herdenking Javaanse Immigratie heeft haar digitale verzameling van het erfgoedproject ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ dinsdag overgedragen aan het Haags Gemeentearchief. Wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur nam het archief – op een usb-stick – in ontvangst.

Het Gemeentearchief is blij met de schenking. “Dit is een bijzondere archiefoverdracht; niet alleen is dit het eerste migrantenarchief dat aan ons geschonken wordt, het is ook het eerste particuliere, volledig digitale archief in de collectie.” Het materiaal zal in de toekomst via de website van het Gemeentearchief toegankelijk worden gemaakt. Het bestaat uit gesprekken met Javaans Surinaamse migranten, verhalen, foto’s, films en aanvullende documenten, zoals krantenartikelen en publicaties.

Om de overdracht te markeren is in het Atrium van het stadhuis de tentoonstelling ‘Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld’ ingericht. De expositie is te bezoeken tot 26 maart. Tijdens de overdracht van de collectie in het stadhuis traden onder meer Wieteke van Dort en een Javaanse dansgroep op.

Foto’s: Sabbah Moradi

Expo Javanen foto Sabbah Moradi BALK Expo Javanen foto Sabbah Moradi 14 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 12 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 13 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 11 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 09 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 10 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 07 Joris Wijsmuller Expo Javanen foto Sabbah Moradi 03 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 06 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 02 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 00 Expo Javanen foto Sabbah Moradi 01