Gruwelzaak Richard B., Reddingsbrigade en rookruimtes in Dossier Mastenbroek op Den Haag FM

In het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM wordt woensdagavond onder meer aandacht besteed aan de rechtszaak tegen Richard B., de wervingscampagne van de Reddingsbrigade en de toekomst van rookruimtes in de horeca.

Hagenaar Richard B. moet vier jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het ernstig seksueel mishandelen van jonge vrouwen en het verduisteren van kerkgeld. In Dossier Mastenbroek wordt uitgebreid stilgestaan bij deze gruwelzaak. Mark Beeloo van de Reddingsbrigade praat je bij over de wervingscampagne waarin nieuwe lifeguards werden gezocht. En wat gaat er gebeuren met de rookruimtes in horecagelegenheden? Volgens het Haagse gerechtshof zijn ze in strijd met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorzitter Ton Voeten van Clean Air Nederland komt vertellen over de door zijn organisatie aangespannen rechtszaak.

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.